4 مباريات في انطلاقة الجولة 24 لـ «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تقام اليوم 4 مباريات في انطلاقة مواجهات الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم،«الهواة» ويلعب العربي مع حتا، دبا الحصن مع البطائح، والجزيرة الحمراء مع التعاون في ديربي رأس الخيمة، وسيتي مع الرمس، وانحصر سباق الصعود لدوري المحترفين بين 5 أندية. مع تبقي 6 جولات فقط على الختام وهي دبا الفجيرة «النواخذة» بـ 58 نقطة يليه العربي «53 نقطة» ثم البطائح «49 نقطة» ودبا الحصن «47 نقطة» والحمرية «46 نقطة».

ويخوض العربي مباراة حتا وسط غياب أبرز لاعبيه بعد التحاق الثلاثي راشد عيسى كابتن الفريق وراشد لاهي وشهاب لشكري لمعسكر الخدمة الوطنية فضلاً عن طرد البرازيلي باولينيو بالبطاقة الحمراء خلال مباراة دبا الحصن في الجولة 22، أما حتا ففقد كل الآمال بعد تجمد رصيده عند 37 نقطة.

وتعتبرمباراة دبا الحصن والبطائح قمة خاصة وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الفريقين خصوصاً وان طموحات الفريقين نيل العلامة الكاملة للحفاظ على حظوظ التأهل وكان «الحصن» حقق الفوز على حتا في المباراة الماضية وتجاوز البطائح فريق سيتي بثلاثية.

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