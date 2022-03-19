بطولة «دبي الرياضي» للأكاديميات تختتم غداً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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تختتم غدًا منافسات النسخة السادسة من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم،وينافس فريق شباب الأهلي على لقب البطولة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة إنسبيراتوس الرياضية للعام السادس على التوالي بملاعب مدينة دبي الرياضية.

ويتصدر شباب الأهلي (أ) في فئة تحت 12 سنة برصيد 25 نقطة، يليه شباب الأهلي (ب) برصيد 23 نقطة، ثم لا ليغا أكاديمي هاش بي سي برصيد 21 نقطة، وفي فئة تحت 16 سنة، حافظ فوكسس على الصدارة بـ 25 نقطة، يليه الاينس(21 نقطة) ثم ، إيتاليان ستيل (19 نقطة).

وتمنح البطولة الفرصة للاعبي الأكاديميات والأندية فرصة خوض مباريات تنافسية بحضور كشافي الأندية الذين يتابعون المباريات لاختيار الموهوبين.

وتضم قائمة المشاركين في البطولة عدداً من الأندية والأكاديميات من أبرزها: شباب الأهلي ، الوصل، النصر، أكاديمية لاليجا، أكاديمية الاتحاد، TFA، أكاديمية انتر ميلان، أكاديمية سوكر ايتاليان ستايل، أكاديمية فوكسز اند ارابيان سترايكرز، أكاديمية الإماراتي الأول.

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