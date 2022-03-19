«نمور» يدعمون الأبيض والأولمبي

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

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لفت 5 من نجوم اتحاد كلباء أنظار الأجهزة الفنية المشرفة على منتخباتنا الوطنية، وضم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ«الأبيض» الثنائي حبيب الفردان صاحب هدفي فريقه في مرمى الظفرة بالجولة الماضية من الدوري إلى جانب المهاجم سلطان عادل محمد .

والذي ينتظره مستقبل مشرف مع «النمور» والمنتخب، وجاء الاختيار بعد زيارة المدرب الأخيرة لنادي كلباء، وانضم الثنائي إلى المدافع عبد السلام محمد والذي سبق زميليه للمنتخب في فترة المدرب السابق مارفيك وكان ضمن قائمة بدلاء مباراة المنتخب وإيران، واكتمل «خماسي النمور» في المنتخبات باستدعاء مدرب منتخبنا الأولمبي الإسباني دينيس سيلفا الثنائي ياسر حسن والحارس عيسى الهوتي لتشكيلة «الأولمبي» في التجمع الداخلي في دبي استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

شرف

وأشار محمد الزعابي المشرف على فريق كلباء إلى أن ارتداء شعار المنتخب شرف كبير لأي لاعب، لافتاً إلى أن كل من يتم اختياره لتمثيل المنتخبات الوطنية سيكون عند حسن الظن خصوصاً وأن فرصة ارتداء الشعار الأبيض لا تتكرر وقال: أتوقع تألق كافة اللاعبين الذين انضموا لقائمة الأبيض من مختلف الأندية، معرباً عن أمله في تخطي منتخبنا منتخبي العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات المونديال.

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