"المحترفين الإماراتية" تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في فبراير

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، وذلك عن شهر "فبراير"، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية "اتصالات".

وشهد الإعلان حصد مرشحي العين للجوائز، حيث فاز الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين بجائزة أفضل مدرب، والمغربي سفيان رحيمي لاعب العين بجائزة أفضل لاعب، وخالد عيسى حارس مرمى العين بجائزة أفضل حارس مرمى.

وتفوق المغربي رحيمي في التصويت على الأرجنتيني جوانكا، زميله في نفس الفريق، الذي حل ثانيا، حيث كانت المنافسة على أشدها بين اللاعبين، كما تفوق على ثنائي الوحدة؛ السوري عمر خربين الذي يحتل الترتيب الثاني في لائحة هدافي الدوري، والبرتغالي أدريان سيلفا، بالإضافة لفيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي.

وساهم رحيمي في تفوق العين واحتلاله الصدارة، بجهوده الفنية خلال شهر فبراير الماضي، وإجمالا سجل سفيان ثمانية أهداف مع العين في كل المسابقات، وصنع سبعة أهداف، ويعتبر أحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة فريقه.

أما في فئة حراس المرمى فقد تمكن خالد عيسى من حصد جائزة أفضل حارس مرمى، بعد التفوق على عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، الذي حل ثانيا في التصويت، ومحمد الشامسي حارس مرمى الوحدة.

وواصل سيرجي ريبروف، مدرب العين، فوزه بجائزة أفضل مدرب، بعد التفوق بالتصويت على أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، والفرنسي جريجوري مدرب الوحدة، وتمكن ريبروف من ضمان تفوق العين، واستمرار تصدره لترتيب الدوري، خاصة بعد الفوز في لقاء قمة الجولة 19 أمام الوحدة وصيف الترتيب، ليعزز العين موقعه في الصدارة بفارق سبع نقاط عن الوحدة.

يذكر أن عملية التصويت شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا لاختيار الفائزين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة الـ48 ساعة الماضية.

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