مشاركون في قمة القيادات يستعرضون أحدث تجارب التقنية في عالم الرياضة

المصدر: وام

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شهدت قمة القيادات الرياضية العالمية التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين في العاصمة أبوظبي مشاركات واسعة من مختلف الشركات والمنصات العالمية بجانب الحضور اللافت من القيادات الرياضية حول العالم، حيث وصل عددهم إلى 400 شخصية رياضية عالمية.

وعلى هامش فعاليات القمة تواجدت العديد من الشركات العالمية والعربية المتخصصة في مجال التقنيات الرياضية والتي قامت بعرض تجاربها الإبداعية، وتبادلت خبراتها الفنية في المجال الرياضي، مع حضور القمة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص للتعاون في هذا المجال.

وقال ديني مدير علوم الرياضية في شركة "كونيكسون" إن شركته تعرض تجاربها المتخصصة في رصد تحركات اللاعبين عن طريق تقنيات الـ GPS وهو أمر معتاد عالميا لكن الشركة حاولت أن يكون أكثر دقة من أجل رصد كافة الحركات أثناء المباريات والتدريبات.

وأضاف من خلال مشاركتنا في قمة القيادات أطلعنا العديد من الوفود المشاركة على الدور الذي نقوم به وتحدثنا عن آلية تفعيل اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الرياضية داخل الإمارات خاصة الأندية وخارجها، الأمر الذي سيعطي نقلة نوعية في هذا الجانب من خلال زيادة الشركات مع الجهات المعنية.

وأكد أن شركته تعمل أيضا على رصد التحركات من خلال وضع شرائح مخصصة داخل كرة القدم، وهو الجانب الذي اعتمدته الفيفا مؤخرا في معظم بطولاتها.

من جهته قال الدكتور مقبل بن جديع الرئيس التنفيذي لشركة FG Sport السعودية والمتخصصة في الاستثمار والتسويق الرياضي إن شركته تحرص على التواجد في قمة القيادات العالمية منذ عام 2018، الأمر الذي أعطاها الفرصة الكبيرة من أجل عرض خططها ومشاريعها وسط كوكبة من الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وأعلن أن شركته أبرمت العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع بعض الجهات المشاركة في القمة، استكمالا للدور الذي تقوم به في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، من خلال العمل على بناء الفرص الاستثمارية للجهات الرياضية وجلب الرعايات التي تضمن دخلا مميزا لكافة الجهات.

من جانبه قال عدي من شركة ميلت ووتر والتي تشارك للمرة الأولى في قمة القيادات الإعلامية إن شركته تعمل على الرصد والتحليل الإعلامي للعديد من الجهات والشركات، وأبرزها هيئة الرياضة حيث تقوم بعمل رصد وتحليل إعلامي لها لمعرفة صدى الحدث المطلوب وهل كان ايجابيا او سلبيا أو غير ذلك، حيث يتم الأمر عن طريق تكنولوجيا متخصصة.

وأضاف:" قطاع الرياضي أحد أبرز التخصصات التي تركز عليها الشركة في ظل النمو السريع لهذا القطاع في جميع الدول، حيث تعمل الشركة في أكثر من مكان ويتواجد لها فروع في كل من أبوظبي ودبي وسان فرانسيسكو، وأووسلو.

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