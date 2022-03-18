ثيلين يعود إلى مالمو السويدي حتى 2025

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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انضم إسحاق ثيلين مهاجم بني ياس السابق إلى صفوف نادي مالمو السويدي في صفقة انتقال حر، وتم فسخ عقد اللاعب مع «السماوي» بالتراضي، وإجراء مخالصة بين الطرفين. وأعلن مالمو السويدي على موقعه الرسمي تعاقده مع الدولي ثيلين بعقد لمدة ثلاثة مواسم يمتد حتى عام 2025.

وكان «البيان الرياضي» أشار قبل مباراة الفريق مع ناساف الأوزبكي إلى فسخ بني ياس عقد اللاعب بالتراضي.

وقال ثيلين في تصريحات لموقع النادي السويدي: «هذه هي المرة الثالثة التي أعود فيها إلى النادي، وأشعر بأنني عدت إلى منزلي، والتواجد هنا يناسبني، أنا في أفضل سنواتي وأريد مساعدة النادي على تحقيق أهدافه، وكان من المحزن مغادرة النادي في المرة الأخيرة».

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