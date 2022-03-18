كاسياس يختتم المرحلة 2 من «نظام تدريب الحراس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتم حارس المرمى العالمي إيكر كاسياس المرحلة الثانية من برنامج «نظام تدريب حراس المرمى» والتي شهدت حضوراً لافتاً من المدربين وحراس المرمى من الناشئين والشباب بأندية دبي الذين استفادوا من التدريبات على مدار ثلاثة أيام في البرنامج الذي أطلقه كاسياس حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق وبطل مونديال 2010 وأمم أوروبا 2008 و2012 وأبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي فرسان إسبانيا، ويستهدف تدريب حراس المرمى من عمر 7 إلى 21 عامًا.

وأشرف كاسياس بشكل مباشر على التدريبات وورش العمل التي أقيمت في مدرسة جيمس وينشستر دبي، بحضور النجم ميشيل سلغادو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

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