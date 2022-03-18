«الأبيض» كامل العدد للمرة الأولى

المصدر: دبي- العوضي النمر

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خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرانه أمس على الملعب الفرعي لنادي النصر، كامل العدد بعد اكتمال لاعبيه بانضمام لاعبي الجزيرة والشارقة وكلباء وبني ياس بعد انتهاء مهمتهم مع أنديتهم سواء في الدوري أو البطولة الأسيوية، وظهرت الجدية والروح القتالية على أداء اللاعبين، في أول مهمة لهم مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا، استعداداً لملاقاة العراق 24 الجاري بالتصفيات الآسيوية للمونديال.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أروابارينا على تكثيف العمل الفني سعياً للاستقرار على تشكيلة اللعب التي سيخوض بها لقاء العراق، وتجربة أكثر من لاعب في مركزي كل من عبدالله رمضان وطحنون الزعابي الغائبين بسبب البطاقات الصفراء، ومنهم ماجد حسن أو حبيب الفردان ( لتعويض غياب رمضان) فيما لم يستقر المدرب عن بديل الزعابي وخاصة مع إصابة إسماعيل مطر في مباراة الكلاسيكو ويسعى المدرب لمنح يحيى الغساني الفرصة لإثبات جدارته باللعب أساسياً. ومن المتوقع أن تكون تغييرات أروابارينا في التشكيلة طفيفة لتوفير مزيد من الاستقرار والانسجام للفريق نظراً للحاجة لتحقيق الفوز للتمسك بالمركز الثالث بغض النظر عن نتائج المنافسين مثل لبنان أو العراق، ولكن ربما يشهد«الأبيض» تغييراً في طريقة اللعب، وربما تتبلور الصورة أكثر خلال التدريبات المقبلة.

ويسعى اروابارينا إلى تأمين الشق الدفاعي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة خاصة وانه يملك حلولاً هجومية متعددة، وقام المدرب بإلقاء محاضرة فنية عن ظروف مباراة العراق، وكيفية التعامل معها على ضوء مشاهدته لمباراة المنتخبين بالدور الأول.

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