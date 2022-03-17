البرازيلي روجر ينجو من حادث ويفقد والديه

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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يخضع لاعب دبا الفجيرة روجر ميندونكا لتلقي العلاج حالياً بأحد مستشفيات الدولة في أعقاب الحادث المروري الذي تعرض له اللاعب وأسرته عقب عودتهم من أبوظبي، وأدى الحادث إلى وفاة والد ووالدة اللاعب روجر إلى جانب تعرض زوجته إلى إصابات.

وأكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة لـ«البيان الرياضي» أن حالة من الحزن عمت النادي ومدينة دبا، مشيراً إلى أن اللاعب روجر يرقد حالياً بالمستشفى ويعتبر من اللاعبين المميزين والأساسيين في تشكيلة المدرب الصربي زوران، لافتاً إلى أنه تعرض إلى نزيف خفيف وتم إيقافه وحالته مستقرة لكنه لن يشارك بمباراة الفريق أمام مسافي في الجولة المقبلة من دوري «الهواة».

وأشاد العبدولي باللاعب مشيراً إلى أنه انضم لصفوف «النواخذة» قبل 3 مواسم، وخاض خلال الموسم الحالي 24 مباراة وأحرز هدفين، وأكد أن اللاعب يقوم بأدوار مهمة في الفريق رغم صغر سنه، كما أسهم في تحقيق الفريق لنتائج إيجابية في الدوري أهلته لصدارة المسابقة برصيد 58 نقطة.

وكان والد ووالدة اللاعب، «المتوفيان»، دائمي الحضور في تدريبات ومباريات الفريق وكانا يستعدان للسفر إلى البرازيل بعد يومين فقط، منوهاً إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الضنحاني قاموا بزيارة اللاعب في المستشفى وقدموا له التعازي متمنين له سرعة التعافي.

وألمح العبدولي إلى أن كل اللاعبين يشعرون بالحزن الشديد لرحيل أسرة اللاعب روجر بسبب الحادث الأليم.

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