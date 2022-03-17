منصور بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أفرام جلازر، الرئيس التنفيذي المشارك لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، وتناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بإقامة بطولة دوري الكريكت الإماراتي، والمقرر إطلاقها خلال شهر يناير من العام المقبل 2023 في مدينة دبي الرياضية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على مكانة دبي المتميزة في عالم الرياضة، لا سيما رياضة الكريكت كونها المقر الرئيسي للمجلس الدولي للكريكت، وتمتع المدينة ببنية تحتية عالمية تناسب مختلف الرياضات، وقدرة إمارة دبي على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، والتي كان آخرها التنظيم الناجح لنهائيات بطولة كأس العالم للكريكت لعام 2021.

وسيشارك في بطولة الدوري الإماراتي ستة فرق من بينها فريق نادي مانشستر يونايتد للكريكت الذي جرى تشكيله مؤخراً وستكون البطولة المقبلة أولى مشاركاته الخارجية، كما يشارك في هذه البطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد الإماراتي للكريكت خمس فرق أخرى من الهند.

وتنظم منافسات النسخة الأولى من الدوري الإماراتي للكريكت في مدينة دبي الرياضية، بينما ستشهد العاصمة أبوظبي وإمارة الشارقة جانباً من فعاليات البطولة.

حضر اللقاء سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وخالد الزرعوني، رئيس مدينة دبي الرياضية.

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