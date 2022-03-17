صافرة إماراتية لمواجهة الصين والسعودية في تصفيات المونديال

المصدر: وام

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عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتيا دوليا لإدارة المباراة التي ستجمع منتخبي الصين والسعودية المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، لحساب المجموعة الثانية.

يضم طاقم التحكيم الدولي كلا من محمد عبدالله حسن /حكم ساحة/، محمد أحمد يوسف /مساعد أول/، حسن المهري / مساعد ثان/، عادل النقبي /حكم رابع/، عمار الجنيبي /حكم فيديو/، وعمر آل علي /حكم فيديو مساعد/.

كان طاقمنا الدولي قد شارك مؤخرا في إدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 التي جمعت فريقي الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، والتي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأدار الحكام الدوليون محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف، وحسن المهري، وعادل النقبي مباراة منتخب عمان أمام منتخب إستراليا ، التي أقيمت يوم 1 فبراير الماضي على استاد السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، لحساب المجموعة الثانية، فيما شارك الحكم الدولي عمر آل علي "حكما للفيديو" ضمن طاقم التحكيم الذي كلف بإدارة مباريات بطولة كأس آسيا للسيدات 2022، والتي استضافتها الهند في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير الماضيين.

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