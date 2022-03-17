بعد فسخ تعاقده مع بني ياس..إسحاق ثيلين ينضم لمالمو السويدي بعقد حتى 2025

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم إسحاق ثيلين مهاجم بني ياس السابق إلى صفوف نادي مالمو السويدي في صفقة انتقال حر وذلك بعد فسخ تعاقده مع بني ياس بالتراضي، وإجراء مخالصة بين الطرفين.

وأعلن مالمو السويدي على موقعه الرسمي تعاقده مع الدولي ثيلين بعقد لمدة ثلاثة مواسم يمتد حتى عام 2025.

وكانت "البيان الرياضي" قد أشارت إلى فسخ بني ياس لعقد اللاعب السويدي بالتراضي بين الطرفين، وتوصله لاتفاق للعودة لمالمو، وذلك قبل مباراة الفريق مع ناساف الأوزبكي في المحلق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا والتي خسرها السماوي بهدف دون رد.

وقال ثيلين للموقع الرسمي للنادي السويدي:" هذه هي المرة الثالثة التي أعود فيها إلى النادي، وأشعر بأنني عدت إلى منزلي، والتواجد هنا يناسبني تماماً، أنا في أفضل سنواتي وأريد مساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

وأضاف:" كان من المحزن مغادرة النادي في المرة الآخيرة، والآن وقعت عقداً طويلاً وأنا هنا بعقلية مختلفة".

من جهة أخرى أكد بني ياس أنه بصدد البحث المبكر عن لاعب أجنبي لتعويض خانة الأجنبي الرابع والذي سيكون بلا شك حسب متطلبات الفريق والجهاز الفني، ويلبي احتياجات الفريق في خط الهجوم للموسم القادم على أن يتم تسجيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز