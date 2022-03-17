الوحدة يستأنف ضد قرارات "الانضباط"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تقدم الوحدة باستئناف ضد قرارات لجنة الانضباط التي أصدرتها على خلفية أحداث "الكلاسيكو" الذي جمع بين الوحدة والعين يوم السبت الماضي، في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهى لمصلحة "الزعيم" بهدف دون رد.

وكانت لجنة الانضباط قد فرضت عقوبات على الفريقين، إذ عاقبت قائد الوحدة إسماعيل مطر بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وإيقاف خميس إسماعيل مباراتين وغرامة مالية قدرها 90 ألف درهم، إضافة إلى معاقبة الوحدة بخوض 4 مباريات على ملعبه من دون جمهور.

وشهد "الكلاسيكو" أحداثاً مؤسفة في أعقاب نهاية المباراة بين الوحدة والعين، واشتباكات بين عدد من اللاعبين، إلى جانب اشتباكات بين الجماهير التي نزلت إلى أرض الملعب.

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