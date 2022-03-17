5 ألقاب تغازل العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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تبدو الفرصة مواتية للعين للخروج بأكبر قدر ممكن من الألقاب وجوائز الموسم الحالي بعد غياب طويل عن منصات التتويج، وبعد خروجه من مسابقة كأس رئيس الدولة، ومع اقتراب نهاية الموسم على بعد 7 جولات متبقية من دوري أدنوك للمحترفين، لا تزال هناك 5 ألقاب جماعية وفردية تغازل لاعبي الفريق البنفسجي وجهازهم الفني، ووفقاً للمستوى المتميز الذي ظهر به العين خلال المنافسات المختلفة بات الفريق أقوى المرشحين للحصول على الألقاب والجوائز على المستويين الجماعي والفردي، وفيما يلي الألقاب والجوائز الخمس التي تغازل الزعيم وبإمكانه الحصول عليها مجتمعة أو بعضاً منها.

1 - دوري أدنوك

بعد فوزه على منافسه المباشر وغريمه التقليدي الوحدة بهدف دون رد بالجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، رفع العين رصيده إلى (46 نقطة) ليعيد فارق النقاط السبع بينه وصيفه في الترتيب، بعد أن تقلص في الجولة 18 إلى أربع نقاط فقط، وبذلك يقترب أكثر من درع الدوري، إذ يكفيه حسابيا (15 نقطة) فقط من 7 مباريات متبقية للتتويج رسمياً، حيث سيصل إلى (61 نقطة)، فيما سيصل الوحدة صاحب المركز الثاني برصيد (39 نقطة) إلى (60 نقطة) في الحد الأعلى حتى لو فاز بكل مبارياته السبع المتبقية، وبهذه المعادلة الحسابية تصبح فرصة العين أقوى للتتويج برغم صعوبة المباريات المتبقية والتي يواجه خلالها فرقاً قوية مثل شباب الأهلي، والوصل، والنصر، والجزيرة، والشارقة.

2 - كأس رابطة المحترفين

وصل العين إلى نهائي كأس رابطة المحترفين للمرة الثالثة خلال عهد الاحتراف، إذ سبق وصعد للنهائي في موسمي 2008 ـ 2009، و2010 ـ 2011، وبرغم قوة الطرف الآخر في النهائي هذا الموسم شباب الأهلي، إلا أن الفريق البنفسجي يرغب بقوة في التتويج باللقب للمرة الثانية بعهد الاحتراف، في الوقت الذي أكد فيه المدرب الكرواتي سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، على أهمية بطولتي الدوري وكأس رابطة المحترفين، وقال إن جميع لاعبي الفريق عازمون على التتويج بالبطولتين.

3 - أفضل مدرب

يعتبر المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أكثر مدربي الدوري حصولاً على جوائز فردية، حيث توج بلقب مدرب الشهر أربع مرات على التوالي، بعد أن قاد الفريق لنتائج قوية ليتصدر الدوري ويصل لنهائي كأس رابطة المحترفين، ما يعتبر إنجازاً متميزاً لهذا المدرب الذي تولى مهمة تدريب الفريق البنفسجي في يونيو من عام 2021 وأشرف عليه في 27 مباراة بجميع البطولات وحقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 7 وخسر 3.

4 - الهداف

يقترب لقب هداف الدوري من التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الذي يتصدر القائمة حتى الآن برصيد 18 هدفاً بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه عمر خريبين لاعب الوحدة الذي سجل 12 هدفاً، وينافسهما جواو بيدرو، برصيد 11 هدفاً، وسجل لابا كودجو، هدف الفوز الغالي في شباك الوحدة المنافس الأول للعين بالجولة السابقة.

5 - القفاز الذهبي

أثبت الحارس العيناوي خالد عيسى، جدارة لافتة وظهر متألقاً في حراسة مرمى الفريق خصوصاً في المباريات الكبيرة والمهمة كما حدث في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام الوحد على ملعب استاد آل نهيان، حيث حافظ على شباكه نظيفة متصدياً بفدائية وتركيز كبيرين لمحاولات لاعبي المنافس وكان له نصيب الأسد في الفوز الثمين الذي حققه الفريق، ويعتبر أحد أقوى المرشحين للحصول على القفاز الذهبي كأفضل حارس بالموسم، وخلال 27 مباراة في جميع البطولات استقبلت شباكه 24 هدفاً، فيما تصدى لـ17 هدفاً محققاً وصنع هدفين وتسبب في هدف.

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