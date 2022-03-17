وليد عباس يسترد لقب عميد لاعبي الدوري من خصيف

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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استرد وليد عباس مدافع شباب الأهلي لقب عميد لاعبي الدوري من علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، الذي احتفظ باللقب لمدة عام، لكن تراجع عدد مشاركاته في النسخة الحالية من المنافسة أتاح الفرصة مؤخراً للمخضرم عباس في التفوق عليه من جديد، بفارق مباراتين في عدد المشاركات، ليعود إلى موقعه السابق بعدد 281 مباراة.

وكان على خصيف حصل على عمادة لاعبي الدوري عقب خوضه مباراة بني ياس في الجولة 17 من النسخة الماضية للدوري، والتي كانت المباراة رقم 257 في مشواره، متقدماً على وليد عباس حينها بفارق مباراة واحدة، وظل حارس مرمى الجزيرة محافظاً على لقب «العميد» نتيجة تواجده المستمر في المباريات، لكن خلال الموسم الحالي تعرض خصيف للإصابة مرتين، تسببت في غيابه عن بعض المباريات، ما أتاح الفرصة أمام وليد عباس للتقدم عليه من جديد، والعودة إلى موقعه السابق في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ دوري المحترفين، لكن علي خصيف يتفوق في عدد دقائق اللعب بعدد 898 دقيقة

ويعتبر الثنائي وليد عباس وعلي خصيف من العناصر البارزة في الكرة الإماراتية، والأكثر خبرة، ولديهما مشاركات عديدة مع المنتخب الوطني، الذي منحهما التواجد ضمن قائمته باستمرار، يقدمان معه أفضل المستويات، بجانب تاريخ حافل لهما مع الناديين الكبيرين.

ويمتلك اللاعبان المخضرمان فرصة كبيرة لمواصلة زيادة عدد مشاركتهما في مباريات الدوري من واقع المستوى المتميز، الذي يقدمانه.

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