برشلونة وميلان يتصدران المشاركين في كأس دبي للقارات تحت 13 عاماً

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة الخامسة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» الأكبر من نوعها، من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، والتي تقام بداية من يوم غدٍ، وحتى الأحد المقبل في مدرسة جيمس وينشستر دبي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب من 16 فريقاً في مقدمتهم برشلونة، وإي سي ميلان وبورتو، بالإضافة إلى 5 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، والوحدة وعجمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، بحي دبي للتصميم، وتحدث خلاله ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والنجم العالمي إيكر كاسياس حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق، والنجم العالمي ميشيل سلغادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

تأكيد

أكد ناصر أمان آل رحمة أن البطولة نجحت منذ انطلاقتها منذ 2017 في استقطاب أفضل الأندية العالمية، ومدارس كروية مختلفة، وقال: سعادتنا كبيرة أن تصل هذه البطولة للدورة الخامسة من عمرها، وأن تواصل استقطاب فرق عالمية من مدارس كروية مختلفة.

ومن جانبه قال ميشيل سلغادو: «وجود بطل مثل كاسياس في البطولة يعطي اللاعبين الكثير من الدافعية والإلهام». وقال إيكر كاسياس: أنا سعيد بالتواجد في دبي ولدعوتي أن أكون سفيراً لهذه البطولة، هذه البطولة مهمة جداً، لأنها تستهدف فئة مهمة ، وأنا معجب بها لأنني بدأت كحارس مرمى بالمشاركة في بطولات من هذا النوع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز