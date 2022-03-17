دييغو و«النواخذة».. عشق أبدي

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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هو ماكينة أهداف لا تهدأ أو تتوقف عن الدوران، لاعب من طراز خاص جداً، البرازيلي دييغو دا سيلفا نجم هجوم دبا الفجيرة «النواخذة»، تألق لا حدود له، وصل بأهدافه في دوري الأولى إلى الرقم 21 هدفاً، وواصل إبداعاته داخل المستطيل الأخضر، محرزاً 8 أهداف خلال مباريات كأس رئيس الدولة.

الجميل أن حالة العشق الأبدية بين «النواخذة» وابن بلاد السامبا هي القاسم المشترك في تألق اللاعب بعد أن عرفته الجماهير من خلال تعاقده الأول مع النواخذة من 2017 وحتى 2019، قبل أن يغادر إلى فريق الإمارات بالدرجة الأولى

لمدة 3 مواسم، مسجلاً مع الصقور 27 هدفا خلال 25 مباراة، بعدها لم يستطع دييغو مقاومة الحنين والعودة إلى بيته الأول دبا الفجيرة ومعاودة المشوار من جديد، ليواصل رحلة التألق مع متصدر دوري الهواة حالياً.

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