«الأبيض» والعراق على أرض محايدة

المصدر: بغداد - البيان الرياضي

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أعلن الاتحادان الدولي «فيفا» و«الآسيوي» لكرة القدم، نقل مباراة منتخبنا الوطني ضد نظيره العراقي، المقررة 24 الجاري، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، من العاصمة بغداد إلى أرض محايدة؛ لأسباب أمنية، على أن تكون الأردن هي الدولة المرشحة لاستضافة اللقاء. ويحتل الأبيض الإماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، مقابل خمس نقاط لمنتخب العراق الخامس، بينما لبنان رابعاً، وسوريا أخيراً، وإيران تتصدر المجموعة مع كوريا الجنوبية الثانية. ويراهن «الأبيض» بشدة على المباراتين المقبلتين لحسم تأهله إلى الملحق المؤهل إلى المونديال.

واكتمل عقد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم خلال برنامج الإعداد الحالي، بانضمام لاعبي فريقي الشارقة وبني ياس، الذين شاركوا في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2022، ولاعبي الجزيرة واتحاد كلباء، بعد انتهاء المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 15 لـ«دوري أدنوك للمحترفين».

ويُواصل «الأبيض» برنامج تدريباته اليومية تحت الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب، على الملعب الفرعي لنادي النصر، وسط روح معنوية عالية لدى اللاعبين، تأهباً لمباراتيه أمام العراق في 24 الحالي، وكوريا الجنوبية 29 منه بدبي، ضمن الدور الحاسم في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتحظى تدريبات منتخبنا بمتابعة مستمرة من مجلس إدارة الاتحاد، ولجنة المنتخبات الوطنية الفنية والتطوير، وشهد تدريبات أمس يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وحميد الطاير عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعبدالله سالم بن طوق عضو اللجنة، إلى جانب محمد أحمد المري رئيس شركة النصر لكرة القدم.

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