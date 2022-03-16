منتخب الإمارات كامل العدد استعداداً للعراق

المصدر: البيان

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أكتملت اليوم الأربعاء صفوف منتخبنا الوطني الإمارات خلال معسكره الحالي بعد انضمام لاعبي الشارقة وبني ياس والجزيرة واتحاد كلباء، عقب انتهاء مشاركتهم أمس مع أنديتهم في المباريات المؤجلة من الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، وكذلك مباريات الملحق المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

وواصل الأبيض تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لنادي النصر، وساد المران روح معنوية عالية استعدادا لمباراتي العراق وكوريا الجنوبية في ختام المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، المقرر إقامتهما 24 و29 مارس الجاري.

ويترقب منتخبنا الوطني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تحديد الملعب المستضيف لمباراته أمام منتخب العراق، بعدما تم الإعلان عن نقل المباراة إلى ملعب محايد.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن دولة الأردن الشقيقة مرشحة لاستضافة المباراة، ولكن القرار الرسمي لم يعلن بعد.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويتنافس الأبيض مع منتخبي العراق ولبنان على خطف بطاقة الملحق الآسيوي، حيث يحتاج لتحقيق الفوز على العراق لضمان التأهل من الجولة المقبلة دون الانتظار للجولة الأخيرة، في ظل تفوقه حالياً على منتخب لبنان رابع المجموعة بـ3 نقاط وكذلك تفوقه في المواجهات المباشرة، وقد يضمن التأهل حال التعادل وعدم فوز لبنان على سوريا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا قرر ضم حبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء للمعسكر الحالي، بينما استبعد سبيستيان تيجالي لاعب النصر بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي: خالد عيسى، ماجد ناصر، محمد الشامسي، بندر الإحبابي، محمود خميس، عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، محمد العطاس، شاهين عبدالرحمن، محمد البلوشي، طحنون الزعابي، عبدالله النقبي، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، ماجد راشد، حبيب الفردان، كايو كانيدو، خليل إبراهيم، حارب عبدالله، يحيى الغساني، علي مبخوت، علي صالح، سلطان عادل.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخبنا يتابع الحالة الطبية لنجم الوحدة إسماعيل مطر قبل حسم أمر التحاقه بالمعسكر.

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