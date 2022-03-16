«المحترفين» تتوج الفائزين في تحدي الجامعات 2022

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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نظمت رابطة المحترفين الإماراتية أمس، حفل ختام تحدي الجامعات ضمن مبادرة منصة الابتكار 2022، التي أطلقتها الرابطة بهدف إشراك طلاب الجامعات في وضع حلول مبتكرة تهدف إلى تطوير عملية الحضور الجماهيري لمسابقات كرة القدم للمحترفين.

بدأت فعاليات حفل الختام بتقديم الجامعات والكليات المشاركة للعروض التقديمية لها ضمن مشروع تحدي الجامعات 2022 والتي تركزت حول تعزيز الحضور الجماهيري وتحسين تجربة حضور المباريات في ملاعب الأندية المحترفة وذلك في مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، بدءاً بجامعة خليفة، تلتها جامعة الإمارات، ثم كلية الخوارزمي الدولية، وجامعة أم القيوين، تلتها الجامعة الكندية دبي، ثم جامعة السوربون، وختاما جامعة عجمان.

وتم تقييم كل عرض بشكل منفصل من قبل فريق مديري الإدارات في رابطة المحترفين الإماراتية من مختلف التخصصات شملت الشؤون الإدارية، المسابقات، التسويق والشؤون التجارية، الشؤون القانونية، تراخيص الأندية والتطوير.

بعدها، تم الإعلان عن أفضل ثلاثة مشاريع مقترحة، جاءت على النحو التالي: المركز الأول: جامعة عجمان، المركز الثاني: جامعة الإمارات، المركز الثالث: كلية الخوارزمي الدولية

حلول

من جانبه، قال وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية : لقد شجعتنا القيادة الرشيدة، على خوض رحلة الابتكار، وصنع الإبداع، وإيجاد الحلول المستدامة، في شتى المجالات، لمختلف القضايا، وإن الدعم الذي نحظى به من قبل قيادتنا لهو الحافز الحقيقي، لنواصل تحقيق النجاحات المستهدفة، في الارتقاء بمنظومتنا الرياضية، نحو آفاق أرحب، بجهود المبدعين.

مضيفاً: سعداء بمشاركات الطلبة في تحدي الجامعات 2022، وبتنافسهم الإيجابي لإيجاد حلول لمختلف التحديات التي نواجهها، وإذ نثني على العروض القيمة لكل الجامعات والكليات، الجميع فائز، فالمكسب هو هذه الأفكار الابتكارية، وإشراك الشباب في حل القضايا ذات الصلة ."واسترسل الحوسني بأن الطلبة يمثلون الجماهير، وخلق البيئة المناسبة لجذبهم هو ما نسعى إليه، لتعزيز حضورهم، وتحسين تجربة يوم المباراة، من خلال المبادرات التي تعمل عليها رابطة المحترفين، ولعل مقترحات الطلبة، بكل تأكيد، تجمع بين تجربتهم كمشجعين، وتجربتهم كطلبة جامعات في مختلف التخصصات، وهذا أمر إيجابي، ولّد مقترحات وأفكارًا جيدة.

وعلى هامش الحدث، تم تكريم جميع المشاركين في تحدي الجامعات 2022 تقديرا لجهودهم التي قدموها في فترة الإعداد للمشروع. يذكر أن، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى حصلوا على مكافأة مالية بالإضافة إلى تطبيق مشروع الفائز بالمركز الأول خلال الموسم الرياضي القادم 2022-2023.

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