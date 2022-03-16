كايو يكرر «سيناريو» الوصل والحكم ينقض هدف سالم صالح

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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استحق لاعب وسط الشارقة خالد باوزير، نجومية مباراة فريقه أمام الزوراء العراقي رغم دخوله بديلاً في الشوط الثاني، بفضل صناعته وتسجيله هدف التعادل الغالي قبل أقل من دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ثم تصديه وإحراز الركلة الترجيحية الأولى التي فتحت الطريق للشارقة لحسم بطاقة التأهل لدوري مجموعات أبطال آسيا، ليودع باوزير فريقه بأفضل ما يكون وهو في طريقه لتلبية نداء الوطن بعد استدعائه للانضمام إلى الدفعة المقبلة من الخدمة الوطنية، وعليه سيغيب عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، ولكنه سيكون الغائب الحاضر في قلوب كل الشرقاوية بعد الفرحة الكبيرة التي زرعها في قلوبهم في أصعب المواقف التي مر بها الشارقة هذا الموسم، وحرص باوزير على التعبير عن فرحته بهدف التعادل بـ «التحية العسكرية» في إشارة واضحة لفرحته وهو مقبل على نداء الوطن.

مشهد

وشهدت المباراة تحولاً دراماتيكياً في شوطها الثاني، الذي كرر فيه كايو لوكاس، مشهد مباراة نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوصل، حيث أهدر فرصة التقدم من ركلة جزاء ليأتي الزوراء بعدها ويتقدم بالنتيجة حتى الدقيقة 88، قبل أن يعيد باوزير الآمال بهدف التعديل، وعاد كايو للتسجيل في الركلات الترجيحية بعد تصديه للركلة الرابعة. وتسبب حكم المباراة الكوري الجنوبي ومساعده الأول في ذهاب المباراة لركلات الترجيح بعد نقضه هدفاً صحيحاً سجله سالم صالح في الوقت الإضافي بحجة التسلل، حيث أثبتت الإعادة صحة الهدف.

تألق

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، واستمر التعادل في الركلات الترجيحية الخمس، ثم حسم الشارقة النتيجة في الركلة السادسة التي سددها شاهين عبدالرحمن بعد أن تصدى الحارس عادل الحوسني لركلة جزاء الزوراء، وكان لافتاً في ركلات الترجيح تناوب المدافع العراقي عباس قاسم ولاعب الوسط سعد الأمير في حراس مرمى فريقهما بعد طرد الحارس المتألق جلال حسن في الدقيقة الأخيرة واستنفاذ التبديلات، ولم يتمكن أي منهما في صد أي من الركلات الست التي سددها لاعبو الشارقة على التوالي، خالد باوزير، شوكوروف، سالم صالح، كايو، محمد عبدالباسط وشاهين عبدالرحمن، وانضم الشارقة لفرق المجموعة الأولى مع الهلال السعودي، الريان القطري والاستقلال الإيراني.

موقف

واعترف الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة بصعوبة الموقف الذي تعرض له فريقه أثناء المباراة بعد إهدار كايو ركلة الجزاء، وقال بعد المباراة إن الموقف كان صعباً ولكن المهم تحقيق التأهل وتوقع كوزمين صعوبة أكبر في مشوار الشارقة المحلي والآسيوي المقبل، في ظل تقارب الوقت بين المباريات.

وأثنى كوزمين على الحارس عادل الحوسني، لا سيما في إنقاذه فرصة محققة للفريق العراقي في الدقائق الأخيرة للوقت الإضافي وقال إن الحوسني كان أحد مفاتيح التأهل أثناء المباراة وفي ركلات الترجيح.

ولم يخف أيوب اوديشو المدير الفني لفريق الزوراء عتابه على الحكم في طرد الحارس جلال حسن، وقال إن الإنذار الثاني لم يكن مستحقاً وكان على الحكم تقدير أن الحارس لديه إنذار وهو لم يفعل ما يستدعي إنذاره مرة ثانية في آخر دقيقة والمباراة في طريقها لركلات الترجيح، وهنأ أيوب، فريق الشارقة بالتأهل وتمنى له التوفيق في مشوار دوري المجموعات، مؤكداً رضاه عن المستوى الذي قدمه الزوراء.

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