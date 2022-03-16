لدوره الإيجابي في شجار "الكلاسيكو"..بني ياس يكرم المتطوع عبدالله السعدي

المصدر: البيان الرياضي

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استقبل نادي بني ياس في استاد الشامخة الشاب عبدالله السعدي والذي كان أحد المتطوعين الأبطال في مباراة العين والوحدة ضمن دوري أدنوك للمحترفين لحساب الجولة التاسعة عشر من المسابقة .

وعلى خلفية الأحداث التي جرت بعد نهاية اللقاء كان عبدالله أحد المتطوعين الذين ساهموا وشاركوا بالحفاظ على سلامة المشجعين المتواجدين باللقاء حيث تدخل في شجار وعراك أثناء أداءه لواجبه بكل إخلاص وتفاني .

وكان في تكريم البطل الشاب ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة والذي شكر واثنى على جهود عبدالله وجهود كل المتطوعين الذين يعملون في مختلف القطاعات ، مضيفاً بأن دولة الإمارات أحدى الدول الرائدة والداعمة للمتطوعين الذين يساهمون على الدوام في خدمة مجتمعاتهم بشكل كبير ولهم بصمة واضحة والأثر الكبير في مختلف المجالات .

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