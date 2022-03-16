«الأبيض الأولمبي» يستعد للبطولة الودية الدولية

المصدر: (دبي - البيان الرياصي)

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دشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، أمس، تحضيراته خلال معسكره الداخلي بدبي، بأداء تدريب على الملعب الفرعي لنادي النصر، استعداداً لمشاركته المرتقبة في البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع شركة IAST SPORTS، للفترة من 20 إلى 29 الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات وهي: الإمارات، السعودية، قطر، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، تايلاند، وكرواتيا، وتأتي البطولة ضمن تحضيرات المنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

ويفتتح منتخبنا مشواره بمواجهة الصين 23 الجاري ثم أوزبكستان 26 منه.

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