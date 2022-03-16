الشارقة إلى مجموعات «الآسيوية» .. وبني ياس يودع

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

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تأهل الشارقة إلى مجموعات دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه الزوراء العراقي بركلات الترجيح 6 - 5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، واستمر التعادل في الركلات الخمس الأولى قبل أن يحسم الشارقة النتيجة في الركلة السادسة، ليتأهل الشارقة للعب في المجموعة الأولى، إلى جانب الهلال السعودي، والريان القطري والاستقلال الإيراني، وجاءت المباراة مثيرة وأهدر فيها الشارقة ركلة جزاء ثم تقدم الفريق العراقي قبل أن يعادل الشارقة النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد جلال حسن حارس الزوراء بعد حصوله على الإنذار الثاني ليضطر الفريق للدفع بالمدافع عباس قاسم حارس مرمى في ركلات الترجيح التي بدأها الشارقة بالتسجيل عبر خالد باوزير ثم سجل الزوراء عبر أحمد سرتيب ورد عليه شوكوروف بتسجيل الركلة الثانية للشارقة وعادل النتيجة سعد الأمير وأعاد سالم صالح الشارقة للتقدم من الركلة الثالثة ثم عادل المحترف الجزائري لهواري الطويل النتيجة قبل أن ينجح كايو في تسجيل الركلة الرابعة للشارقة، ولكن محمد رضا عدل النتيجة أيضاً ثم سجل محمد عبد الباسط الركلة الخامسة للشارقة، وسجل مهدي كاملة للزوراء ليستمر التعادل 5-5، وأحرز شاهين عبد الرحمن الركلة السادسة للشارقة، فيما صد عادل الحوسني ركلة الزوراء التي نفذها أحمد حسن.

وفي المباراة الثانية، خسر بني ياس أمام ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي 0 - 2، في المباراة التي جرت امس، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في مباراة المحلق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وسجل هدفي الفريق الأوزبكي شيرزود نصرولاييف (27) وحسين نورشاييف (75).

وصعد ناساف إلى المجموعة الخامسة التي تضم الفيصلي السعودي والسد القطري والوحدات الأردني.

وفشل بني ياس في بلوغ دور المجموعات للبطولة القارية للمرة الثانية بعد خروجه من نفس الدور عام 2014، علماً بأن المشاركة الوحيدة للفريق كانت في نسخة عام 2012، فيما تأهل الفريق الأوزبكي لهذا الدور بعد غياب 10 سنوات.

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