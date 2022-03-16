«سمعة» وخالد عيسى.. «طاح الحطب»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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لأن العلاقات الطيبة التي تجمع بين لاعبي وفرق أنديتنا هي ما يسود في النهاية رغم أي خلافات أو أزمات عابرة، شهد معسكر منتخبنا الوطني نهاية الأزمة التي شهدها الكلاسيكو الذي جمع بين الوحدة والعين في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، وسوء التفاهم بين قائدي الفريقين إسماعيل مطر وخالد عيسى، و«طاح الحطب» بينهما في تأكيد أن الروح الرياضية هي ما ينتصر في النهاية. ونشر إسماعيل مطر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة جمعت بين مطر وخالد عيسى وياسر سالم مدير المنتخب الذي نجح في إزالة رواسب «الكلاسيكو» والمصالحة بينهما.

وكتب مطر في تغريده معلقاً على الصورة: الاعتراف بالحق فضيلة، لم أحسن التعامل مع الموقف وأسأت لنفسي ولإخواني اللاعبين ولأخي خالد بالتحديد. وأضاف: أحرجني بو حمد بسعة صدره ومحبته، ويشهد الله القلوب ما فيها إلا كل محبة وأخوة، اعتذاري لخالد وللجميع. وكان الكلاسيكو الذي انتهى لمصلحة العين بهدف نظيف قد شهد أحداثاً مؤسفة عقب نهاية اللقاء وحالة من الفوضى سببها نزول الجماهير واشتباكات بين اللاعبين والجماهير.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، قد نظرت خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً، في تقرير مراقب المباراة التي جمعت بين فريقي الوحدة والعين، وقررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار للاعبي العين سفيان رحيمي وخالد عيسى وناصر الشكيلي وغرمت كل لاعب منهم (25 ألف درهم) لعدم تحليهم بالروح الرياضية. وعاقبت لجنة الانضباط لاعب نادي الوحدة إسماعيل مطر بالإيقاف مباراتين وتغريمه (200 ألف درهم) لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، وإيقاف لاعب الوحدة خميس إسماعيل مباراتين وتغريمه (90 ألف درهم) لمحاولته الاعتداء على لاعب الفريق المنافس.

كما قررت اللجنة معاقبة لاعب نادي العين أريك جورجينس بالإيقاف 3 مباريات وتغريمه (150 ألف درهم) لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب (فرد أمن)، ومنعت اللجنة مدرب اللياقة لنادي العين خيسوس أوتاولا من مرافقة الفريق أربع مباريات وتغريمه (75 ألف درهم) لاشتراكه مع اللاعب السابق ذكره واعتدائه على جماهير نادي الوحدة، ومحاولة الاعتداء على الجهاز الفني للنادي ذاته.

وعاقبت اللجنة أيضاً ناديي الوحدة والعين بلعب4 مباريات على ملعبهما من دون جمهور في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بسبب قيام بعض من جماهيرهما بتبادل إلقاء عبوات السوائل ورميها في أرض الملعب، والخروج عن الروح الرياضية والنزول لأرض الملعب والتلفظ بألفاظ غير لائقة.

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