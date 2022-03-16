فتح باب التصويت لجوائز «المحترفين» لفبراير

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر فبراير، في دوري أدنوك للمحترفين.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من أمس.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، ثنائي العين كريستيان خوانكا و سفيان رحيمي،و ثنائي الوحدة أدريان سيلفا و عمر خربين، ، كما يوجد الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيوجد عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، وخالد عيسى حارس مرمى العين، ومحمد الشامسي حارس مرمى الوحدة. ويتنافس على جائزة أفضل مدرب ثلاثة أسماء، وهم: سيرجي ريبروف مدرب العين، وكوزمين أولاريو مدرب الشارقة، وجريجوري مدرب الوحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز