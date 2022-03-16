أيمن الرمادي: لست نادماً على تدريب «الصقور»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد أيمن الرمادي مدرب فريق الإمارات أنه فخور بتدريب «الصقور»، ولا يشعر بالندم على قبوله لمهمة تدريبه، والتي بدأها عقب نهاية الجولة 11 من المنافسة عندما كان الفريق يمتلك نقطة بالمركز الأخير في جدول الترتيب والذي مازال يحتله الفريق ولكن برصيد 9 نقاط مع نهاية الجولة 19 الماضية.

وقال الرمادي في حديث مع البيان الرياضي: «لست نادماً على تدريب الفريق ولو عاد بي الزمن إلى الوراء سأوافق مرة أخرى»، وذهب الرمادي أكثر من ذلك وقال إنه سعيد بالتجربة لأنها عرفته أكثر على «أهل رأس الخيمة»، ذاكراً أنهم في قمة الرقي وحسن التعامل والأخلاق.

8 نقاط

وأشار مدرب الصقور الذي أحرز 8 نقاط من 8 مباريات مع الصقور المهدد بشبح الهبوط أنه تفاجأ بمنشآت غير عادية للنادي، وبنية تحتية متميزة، ومراحل سنية بها العديد من المواهب، مع أسلوب عمل احترافي من إدارة النادي بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، وأضاف: فريق الإمارات قد يبقى في الدوري أو يهبط، كل شئ ممكن في كرة القدم، لكن الذي أستطيع تأكيده أن هذا النادي ينتظره مستقبل كبير خاصة في ظل جماهير واعية ومدركة ومحبة ومخلصة في انتمائها الصادق للكيان، وعن نفسى حتى إذا لم نوفق في مهمة البقاء لن أندم أيضاً ويكفيني شرف المحاولة، وأقولها صراحة إنني عملت في 11 نادياً بالدولة ولكنني سعيد جداً بأنني أصبحت جزءاً من هذا النادي، وسعيد بالتعرف على أهل رأس الخيمة بكل تواضعهم وطيبتهم وأخلاقهم العالية.

موقف صعب

واستطرد الرمادي وأضاف: بالنسبة للبقاء في الدوري، صحيح أن موقفنا صعب جداً لكن المهمة ليست مستحيلة وفوزنا الأخير على منافس بقوة خورفكان رفع المعنويات وأعاد إلينا الثقة ومنحنا الأمل، لذلك كان فوزاً مهماً جداً كسبنا به 3 نقاط غالية لأن الخسارة كانت تعني الاقتراب من الهبوط، أما حالياً أعتقد أننا نمتلك فرصة للقتال والمنافسة على البقاء بكسب أكبر عدد من النقاط في الجولات السبع المتبقية.

غياب الحظ

ذكر مدرب الصقور إن فريقه لم يكن محظوظاً لأن القرعة جعلته يواجه فرق الصدارة في الجولات الأولى من النصف الثاني، ذاكراً أن فريقه واجه أندية قوية حتى قبل نهاية النصف الأول باللعب أمام الشارقة ثم عجمان وفي الدور الثاني لعب أمام العين وشباب الأهلي والجزيرة، بجانب الظفرة في ملعبه وبقية الفرق وأضاف: رغم ذلك نجحنا في جمع بعض النقاط التي لم تنقذ الفريق من ترتيبه في المركز الأخير لكن يمكن أن يتغير الحال في الجولات المقبلة إذا حالفنا التوفيق.

عمل احترافي

أثنى مدرب الصقور على العمل الاحترافي بنادي الإمارات، والجهد الكبير المبذول من قبل الإدارة، والجهاز الإداري للفريق بقيادة خلف سالم بن عمبر مشرف الفريق، ذاكراً إنه رجل في قمة الحكمة والهدوء، وأضاف: هنالك رجال لا ينامون ويعملون بإخلاص بقيادة عبد الله العاجل وهادف سيف ورياض نعيم وعادل عبد الرحمن، صراحة لو كتب الله لنا البقاء في الدوري فإن النجاح في ذلك سيكون بنسبة 90% لهذه المجموعة مع الإدارة وسأكون أقلهم نصيباً وإسهاماً، لذلك أشكرهم جميعاً على ما يقومون به وأشكر جمهور النادي الذي ظل يدعمنا ويمنحنا الأمل في كل الظروف الصعبة.

توقع

توقع أيمن الرمادي فوز العين الذي يتصدر بطولة الدوري بفارق 7 نقاط عن الوحدة ثاني الترتيب، بلقب البطولة، مؤكداً أن العين وبنسبة 90% سيكون بطل النسخة الحالية، ذاكراً أن أمل الوحدة أصبح أضعف بعد الخسارة الأخيرة، وأكد الرمادي أن كل شئ يمكن أن يحدث في كرة القدم ولكن، حسب قوله، أن العين بما يمتلكه من خبرة وعناصر وبما يتوفر له من دعم جماهيري لن يفرط في الصدارة حتى التتويج.

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