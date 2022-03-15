الشارقة إلى دوري المجموعات الآسيوية بركلات الترجيح

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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تأهل الشارقة لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه الزوراء العراقي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، واستمر التعادل في الركلات الخمسة الأولى قبل أن يحسم الشارقة النتيجة في الركلة السادسة، ليتأهل الشارقة للعب في المجموعة الأولى، إلى جانب الهلال السعودي، الريان القطري والاستقلال الإيراني، وجاءت المباراة مثيرة وأهدر فيها الشارقة ركلة جزاء ثم تقدم الفريق العراقي قبل أن يعادل الشارقة النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

كانت المبادرة الهجومية في المباراة لمصلحة الزوراء من تسديدة المدافع محمد قدوح مرت جوار القائم على يمين الحارس عادل الحوسني، ور عليها الشارقة في منتصف الشوط بتسديدة مباغتة من كايو لوكاس من خارج الصندوق أنقذها الحارس جلال حسن إلى ركنية، محاولة ثانية من الشارقة صنعها كايو داخل الصندوق ولكن الكرة كانت أسرع من برنارد ليضيع هدف محقق.

وبادر الشارقة بهجمة أمام المرمى بداية الشوط الثاني عن طريق برنارد أنقذها الدفاع العراقي إلى ركنية، وأثمرت الأفضلية الهجومية للشارقة عن ركلة جزاء في الدقيقة 52 نتيجة للعرقلة التي تعرض لها جوستافو داخل الصندوق، ولكن ضاعت فرصة التسجيل من هذه الركلة التي نفذها كايو لوكاس وصدها الحارس جلال حسن ببراعة، وانتقلت الأفضلية للزوراء بعد إهدار الركلة الشرقاوية ونتج عن ذلك مخالفة على رأس الصندوق ارتكبها شهين عبد الرحمن ونجح من خلالها سعد الأمير في تسجيل هدف السبق في الدقيقة 60 بتسديدة ذكية على يسار الحارس عادل الحوسني وحاول الشارقة بعد ذلك تعديل النتيجة في أكثر من فرصة ولكن تألق الحارس والدفاع العراقي أفسد معظم الهجمات، ولكن البديل خالد باوزير نجح في صناعة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء ارتكبها معه الحارس جلال حسن ونفذها على يمين الحارس، وكاد الشارقة أن يحسم الفوز في الوقت البديل في أكثر من فرصة لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وذهبت المباراة للوقت الإضافي.

الوقت الإضافي وركلات الترجيح

واصل الشارقة أفضليته في الشوط الأول وضاعت فرصة ثمينة من سالم صالح وهو في مواجهة المرمى، واستمر الشارقة في إهدار الفرص بداية الشوط الإضافي الثاني بعد تصدي الحارس جلال حسن لإنفراد كايو لوكاس ونجح سالم صالح بعدها في تسجيل هدف ولكن نقضه الحكم الكوري الجنوبي بإشارة من مساعده الأول وبعدها أنقذ الحارس عادل الحوسني فريقه الشارقة من هدف محقق من انفراد محمد رضا.

وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد الحارس جلال حسن بعد حصوله على الإنذار الثاني ليضطر الزوراء للدفع بالمدافع عباس قاسم كـ حارس مرمى في ركلات الترجيح التي بدأها الشارقة بالتسجيل عبر خالد باوزير ثم سجل الزوراء عبر أحمد سرتيب ورد عليه شوكوروف بتسجيل الركلة الثانية للشارقة وعادل النتيجة سعد الأمير وأعاد سالم صالح الشارقة للتقدم من الركلة الثالثة ثم عادل المحترف الجزائري لهواري الطويل النتيجة قبل أن ينجح كايو في تسجيل الركلة الرابعة للشارقة ولكن محمد رضا عدل النتيجة أيضاً ثم سجل محمد عبد الباسط الركلة الخامسة للشارقة وسجل مهدي كاملة للزوراء ليستمر التعادل 5-5، وأحرز شاهين عبد الرحمن الركلة السادسة للشارقة فيما صد عادل الحوسني ركلة الزوراء التي نفذها أحمد حسن.

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