بني ياس يخسر من ناساف الأوزبكي ويفشل في التأهل لـ "دوري الأبطال"

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسر بني ياس أمام ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي 0-2، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، على ملعب الشامخة بأوظبي، في مباراة المحلق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وفشل بني ياس في بلوغ دور المجموعات للبطولة القارية للمرة الثانية بعد خروجه من نفس الدور عام 2014، علماً بأن المشاركة الوحيدة للفريق كانت في نسخة عام 2012، فيما تأهل الفريق الأوزبكي لهذا الدور بعد غياب 10 سنوات، ليصعد إلى المجموعة الخامسة التي تضم الفيصلي السعودي والسد القطري والوحدات الأردني.

سجل هدفي الفريق الأوزبكي شيرزود نصرولاييف (27) وحسين نورشاييف (75).

ورغم البداية الهجومية القوية من جانب بني ياس وأفضليته على مستوى الاستحواذ على الكرة، إلا أن الفريق عجز عن هز شباك الفريق الأوزبكي، إذ أضاع محمد راشد فرصة هدف محقق في الدقيقة الرابعة بعدما انفرد بالمرمى ولكنه سدد في جسد الحارس إيرجاشييف.

وعلى عكس مجريات الشوط نجح الضيوف في التقدم عن طريق نصرولاييف مستغلاً عرضية من جهة اليسار وسط غفلة من دفاع بني ياس وضعها بيسراه في شباك الحارس فهد الظنحاني.

وحاول بني ياس في الشوط الثاني وكثف من هجومه على مرمى الفريق الأوزبكي ولكن الفريق افتقد للخطورة اللازمة، وأضاع سهيل النوبي فرصة سهلة للتسجيل في الدقيقة 65 بعدما أطاح بعكسية خمينيز فوق العارضة، قبل أن يعزز نورشاييف تقدم ناساف في الدقيقة 75 من تسديدة داخل المنطقة سكنت الزاوية اليمنى لحارس "السماوي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز