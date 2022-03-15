الجزيرة يقفز إلى المركز الثالث في الدوري بحسم مؤجلة كلباء

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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قفز الجزيرة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حول تأخره بهدف أمام اتحاد كلباء إلى فوز 3-2 في اللقاء المؤجل من الجولة 15 والذي جمع الفريقين مساء اليوم بإستاد محمد بن زايد، وقدم خلاله الفريقان مستوى متميزا، ليرفع "فخر ابوظبي" رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث متقدما على الشارقة الذي تراجع للمركز الرابع بفارق نقطتين، فيما بقى "النمور" في 20 نقطة بالمركز العاشر.

وأعتمد الفريقان منذ بداية اللقاء على الشق الهجومي بحثا عن هدف الفوز، لتكون المبادرة من إتحاد كلباء بعد أن أهدر عددا من السوانح، عن طريق سلطان عادل الذي ترجم جهود زملائه إلى هدف في الدقيقة 28، لكن فخر أبوظبي رد بعد 6 دقائق بهدف التعادل الذي حمل توقيع عبد الله ديابي بتسديدة رائعة من خارج الصندوق، أنتهت عليه أبرز أحداث الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الجزيرة وتقدم على ضيفه بالهدف الثاني برأسية المدافع ميلوس في الدقيقة 62، وأضاف على مبخوت بعد دقيقتين فقط الهدف الثالث الذي منح فريقه الثقة لكن الفريق الضيف لم يستسلم وقاتل حتى نجح في تقليص الفارق بإحراز الهدف الثاني بواسطة المدافع مهند العنزي في الدقيقة 77، لتشتعل المواجهة بين الفريقين خلال الجزء الأخير، وسط محاولات "النمور" لإدراك التعادل ولكن صافرة الحكم كانت الأسرع في أعلان نهاية اللقاء.

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