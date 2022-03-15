الحتاوي مراقبا لقمة أستراليا واليابان في تصفيات "المونديال"

المصدر: البيان

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كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عضو لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة مباراة قمة المجموعة الثانية والتي ستجمع بين منتخب أستراليا ومنتخب اليابان، في مدينة سيدني الأسترالية بتاريخ 24 مارس الحالي.

حيث يتصدر منتخب السعودية المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، ويطارده منتخب اليابان بـ 18 نقطة، ويليه منتخب أستراليا ثالثا بـ 15 نقطة، ويأتي منتخب عمان رابعا بـ 8 نقاط، ويحتل منتخب الصين المركز الخامس ب 5 نقاط، وتتذيل فيتنام الترتيب ب 3 نقاط.

وكان الحتاوي أخيرا مراقبا للمباراة التي جمعت بين منتخبي أستراليا والسعودية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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