الإيقاف والغرامة لإسماعيل مطر وخميس إسماعيل

المصدر: البيان

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عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في تقرير مراقب المباراة التي جمعت بين فريقي الوحدة والعين في الأسبوع الـ 19 لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار للاعبي نادي العين سفيان رحيمي وخالد عيسى وناصر الشكيلي وغرمت كل لاعب منهم ( مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف درهم ) لعدم تحليهم بالروح الرياضية .

وعاقبت لجنة الانضباط لاعب نادي الوحدة إسماعيل مطر بالإيقاف مباراتين وتغريمه ( مبلغ وقدره مئتان ألف درهم ) لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وإيقاف لاعب الوحدة خميس إسماعيل مباراتين وتغريمه ( مبلغ وقدره تسعون ألف درهم ) لمحاولته الاعتداء على لاعب الفريق المنافس.

كما قررت اللجنة معاقبة لاعب نادي العين أريك جورجينس بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه ( مبلغ وقدرة مائة وخمسون ألف درهم ) لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب ( فرد أمن )، ومنعت اللجنة مدرب اللياقة لنادي العين خيسوس أوتاولا من مرافقة فريق لأربعة مباريات وتغريمه ( مبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف درهم ) لاشتراكه مع اللاعب السابق ذكره واعتدائه على جماهير نادي الوحدة، ومحاولة الاعتداء على الجهاز الفني للنادي ذاته.

وعاقبت اللجنة أيضاً ناديي الوحدة والعين بلعب أربع مباريات على ملعبهما بدون جمهور في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بسبب قيام بعض من جماهيرهما بتبادل القاء عبوات السوائل ورميها في أرضية الملعب ، والخروج عن الروح الرياضية والنزول لأرض الملعب والتلفظ بألفاظ غير لائقة .

وفي مسابقة دوري الدرجة الأولى، وجهت اللجنة عقوبة الإنذار لنادي الفجيرة، لدخول أحد الأشخاص غير المخولين لهم بالدخول لغرفة ملابس اللاعبين.

وفرضت غرامة مالية على نادي الموج في مسابقة دوري الدرجة الثانية قدرها ألفان درهم، لتأخر بداية الشوط الأول لمباراته أمام نادي الأتفاق لمدة تسع دقائق لعدم وجود المُسعف، وإيقاف لاعب ريجينال عبدالرحمن محمد خميس مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ألفان درهم للتلفظ على الحكم بألفاظ غير لائقة.

وعاقبت نادي الفجيرة في مسابقة دوري الشباب تحت 19 سنة بعقوبة لفت النظر ، بسبب دخول أحد الأشخاص غير المخولين بالدخول لغرفة ملابس اللاعبين، ووجهت عقوبة الإنذار لإداري فريق نادي الجزيرة الحمراء يوسف علي كرم وتغريمه أربعة ألاف درهم للتلفظ على الحكم بألفاظ غير لائقة، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة.

وفرضت اللجنة عقوبتين ماليتين على نادي مصفوت في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 سنة وقدرهما ألفان درهم لتأخر بداية الشوط الأول لمدة أربعة عشر دقيقة، لعدم وجود مُسعف في سيارة الإسعاف، وعدم توفيره العدد الكافي من رجال الأمن، ووجهت عقوبة لفت النظر لنادي الحمرية لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وفرضت غرامة مالية على نادي الشارقة في مسابقة دوري الأشبال تحت 14 سنة لتأخر بداية الشوط الأول لمدة خمسة عشر دقيقة، لعدم وجود المُسعف.

وقررت لجنة الانضباط خسارة نادي الظفرة لمباراته أمام نادي الوصل في دوري الأشبال تحت 13 سنة (أ) بنتيجة ( 0 – 3 )، بسبب تخلفه عن حضور المباراة وعدم استكمال الحد الأدني من الفحوصات، وتوجيه عقوبة لفت النظر لنادي النصر في دوري الأشبال تحت 13 سنة (ب)، وذلك لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات.

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