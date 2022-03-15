بني ياس يفسخ عقد مهاجمه السويدي إسحاق ثيلين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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في خطوة مفاجئة وقبل نهاية الموسم الكروي الحالي، أنهى بني ياس علاقته مع السويدي إسحاق ثيلين كيسي، وقرر فسخ عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ليرحل اللاعب عن السماوي بعد أقل من موسم قضاه مع الفريق.

وعلم "البيان الرياضي" أن إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس توصلت إلى اتفاق نهائي مع اللاعب السويدي إسحاق ثيلين تم بموجبه فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي قبل موسمين على انتهاء عقده مع النادي.

وأفاد مصدر أن اللاعب سيعود إلى نادي مالمو السويدي، وأنه توصل لاتفاق للانتقال إلى ناديه السابق في صفقة انتقال نهائي عقب فسخ تعاقده مع بني ياس.

وكان إسحاق ثيلين (29 عاماً) قد انضم لصفوف بني ياس مطلع الموسم الحالي بعقد لثلاثة مواسم قادماً من اندرلخت البلجيكي لتعويض جواو بيدرو، ولكنه لم يتمكن من إثبات وجوده مع الفريق والظهور بالمستوى المأمول، إذ خاض 17 مباراة مع بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين بإجمالي 1374 دقيقة، وسجل 6 أهداف.

ولعب ثيلين لعدد من الأندية الأوروبية، أمثال مالمو السويدي واندرلخت البلجيكي وبوردو الفرنسي وبايرن ليفركوزن الألماني وقاسم باشا التركي، ولكن ظهوره مع بني ياس جاء مخيباً لتنتهي رحلته مع السماوي سريعاً.

كما علم "البيان الرياضي" أن بني ياس في طريقه للتعاقد مع مهاجم في فئة المقيمين، وسيعتمد على اللوائح في إمكانية تسجيل لاعب جديد بديلاً للبرازيلي المقيم صامويل سيل الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي ستغيبه حتى نهاية الموسم.

ويخوض بني ياس في الثامنة والربع مساء اليوم مباراة مهمة أمام ناساف كارشي الأوزبكي في المحلق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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