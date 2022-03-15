لابا كودجو.. قاهر الكبار

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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بهدفه الذي أحرزه في شباك الوحدة بالكلاسيكو الإماراتي، رفع المهاجم التوغولى لابا كودجو، غلته إلى 18 هدفاً ليحافظ على صدارته لقائمة هدافي الدوري، وليمضي قدماً في الطريق للحصول على لقب الهدافين في نهاية الموسم، وهو اللقب الذي كان قريباً منه في الموسم الملغي بسبب جائحة كورونا بعد أن وصل بعدد أهدافه إلى 19 هدفاً قبل سبع جولات من نهاية المنافسة، وسجل اللاعب هدفه الرابع من 5 مباريات شارك فيها مع العين ضد غريمه التقليدي الوحدة بكل البطولات، منها 3 أهداف بالدوري.

وبذلك يكون لابا سجل أهدافاً في شباك جميع الفرق الكبيرة بمختلف البطولات، ليستحق لقب قاهر كبار دورينا، وكانت معظم أهدافه مؤثرة أسهم بها في تحقيق فوز أو تعادل بطعم الانتصار، وحسب إحصائيات عيناوية تعتبر شباك الوصل أكثر شباك الفرق الكبيرة التي زارها اللاعب بإحرازه 12 هدفاً من 9 مباريات، ثم فريق الجزيرة بأربعة أهداف من 7 مباريات، والشارقة 4 من 6 مباريات وشباب الأهلي 3 أهداف من 5 مباريات، وهدفاً في مرمى النصر من 4 مباريات.

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