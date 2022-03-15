كاسياس يطلق المرحلة 2 من «تدريب الحراس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من برنامج «نظام تدريب حراس المرمى»، الذي أطلقه إيكر كاسياس نجم حراس المرمى العالمي في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ونادي فرسان إسبانيا، ويستهدف تدريب حراس المرمى بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية من عمر 7 إلى 21 عاماً، بالإضافة إلى مدربي حراس المرمى.

وبدأ إيكر كاسياس، حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق، وبطل كأس العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012 وبطل أبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، جلسات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، بتدريب مدربي حراس المرمى، حيث انطلقت فعاليات البرنامج في مركز التدريب بمدرسة جيمس وينشستر دبي على مدار ثلاثة أيام، وتختتم يوم غدٍ الأربعاء. ويشارك في المرحلة الثانية من البرنامج 25 حارس مرمى من الناشئين من أندية دبي.

ويعد هذا البرنامج هو أول برنامج تدريبي للنجم إيكر كاسياس خارج إسبانيا المتخصص في تدريب حراس المرمى ومدربي حراس المرمى، كما أنه إحدى المبادرات والبرامج العديدة، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الوطنية الرياضية في الأندية، ومن بينها برنامج حارس المستقبل ومهاجم المستقبل، ويركز البرنامج التدريبي لحراس المرمى على الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز