الجزيرة واتحاد كلباء.. صراع النقاط

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرفع الجزيرة وضيفه اتحاد كلباء شعار التحدي عندما يلتقيان عند الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 15 بدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بحثاً عن الفوز بالنقاط الثلاث، ويحتل «فخر أبوظبي» المركز الرابع حالياً برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث الشارقة، وبفارق 4 نقاط عن الوحدة الثاني، و11 نقطة عن المتصدر العين، وفوزه اليوم يقفز به إلى المركز الثالث ، بينما يبحث اتحاد كلباء عن انتصاره الأول في الدور الثاني من الدوري، ويقف في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز