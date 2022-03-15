5 أندية بـ «الهواة» تحلم بـ «اللعب مع الكبار»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباريات الأسبوع 23 من دوري الهواة إثارة غير مسبوقة في جميع المباريات «السبع» التي حضرت فيها الأهداف بعد أن أحرز اللاعبون 27 هدفاً إلى جانب إشهار الحكام 25 بطاقة صفراء وواحدة حمراء. وفيما يبدو فإنه السباق المحموم نحو الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين حيث «اللعب مع الكبار»، وسيستمر الحلم في ظل تمسك 5 أندية بالآمال، وهي دبا الفجيرة، العربي، البطائح، دبا الحصن، والحمرية، وهي الفرق التي تمتلك كافة المقومات من أجل التواجد في دوري الأضواء والشهرة اعتباراً من الموسم المقبل.

على صعيد الترتيب، فقد وسع دبا الفجيرة الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه العربي إلى 5 نقاط بعد أن استغل لاعبو النواخذة غياب الوصيف عن خوض مباريات الأسبوع للراحة الإجبارية ليصل المتصدر برصيده إلى 58 نقطة مع تبقي 6 جولات فقط على ختام المسابقة وتمكن رفاق البرازيلي ديغو داسيلفا هداف النواخذة من تحقيق فوز صعب على مصفوت بنتيجة 2 - 1.

وصافة

ويأتي من خلف دبا الفجيرة فريق العربي الذي سيعود في الجولة المقبلة بملاقاة إعصار حتا في مباراة في غاية الأهمية لرجال المدرب الوطني محمد جالبوت، والذي تلقى خسارة غير متوقعة في الجولة 22 أمام دبا الحصن ليتجمد رصيد العربي عند 53 نقطة، وقد تأتي الخطورة على العربي من قبل الفرق التي تليه في الترتيب بعد أن رفع البطائح «الثالث» رصيده إلى 49 نقطة بعد الفوز على سيتي الأخير بنتيجة 3 - 1، ويليه دبا الحصن الذي لم يفوت فرصة الفوز على حتا بنتيجة 2 - 1 ليصل برصيده إلى 47 نقطة متفوقاً على الحمرية بفارق نقطة وحيدة.

صعوبة

ومن واقع مستويات ومراكز الفرق فإن الجولات المقبلة تبدو في غاية الصعوبة وستكون على سطح صفيح ساخن بدءاً من مباريات الجولة 24 والتي تجمع دبا الحصن والبطائح في لقاء مرتقب بالساحل الشرقي، فيما يرحل النواخذة لملعب مسافي في مهمة تبدو سهلة على الورق، ويلاقي الحمرية فريق غلف إف سي، ويلعب العربي مع حتا، ومصفوت ضد الفجيرة، وسيتي يلاقي الرمس، والجزيرة الحمراء يستقبل التعاون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز