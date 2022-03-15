الشارقة يلتقي الزوراء وبني ياس يتحدى ناساف في «الآسيوية»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي – محمد صادق

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ضمن ملحق التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2022-2023، يظهر ممثلا الكرة الإماراتية اليوم، حيث يستضيف الشارقة، في الثامنة والربع من مساء اليوم، منافسه الزوراء العراقي، والفائز من اللقاء سيتأهل للعب في المجموعة الأولى، إلى جانب الهلال السعودي، والريان القطري، والاستقلال الإيراني، في حين يستضيف بني ياس، في التوقيت ذاته، على ملعبه باستاد الشامخة، فريق ناساف كارشي الأوزبكي، والفائز منهما سيتأهل للعب في المجموعة الخامسة، إلى جانب الفيصلي السعودي، والسد القطري، والوحدات الأردني.

من جهته، استعد الشارقة، الذي يحتل حالياً المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين، من خلال تدريبات يومية، بعد مباراته في الجولة الماضية للدوري أمام عجمان، التي كسبها 2-0، وكان ظهوره الأخير آسيوياً العام الماضي، وتأهل الشارقة للملحق الآسيوي، بعد إنهاء مشواره الموسم الماضي، في المركز الرابع للدوري، في حين، يحتل الزوراء المركز الرابع في الدوري العراقي، وجمع 45 نقطة من 25 مباراة، وأفضل هدافيه، لهواري طويل برصيد 10 أهداف، وتعادل الزوراء في ظهوره المحلي الأخير، مع الكهرباء سلبياً، فيما كان ظهوره الآسيوي الأخير في نسخة دوري الأبطال 2019.

ويسعى الشارقة لتأكيد مكانه بين الفرق التي تشارك بانتظام في دوري أبطال آسيا، بعد ظهوره في البطولة عامي 2020 و2021.

في حين، يسعى بني ياس للعب في دور المجموعات بالبطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2012، التي خرج فيها من دور الـ 16، فيما فشل في بلوغ دور المجموعات في نسخة عام 2014، بعد أن ودع من الملحق أمام القادسية الكويتي.

وجاء تأهل بني ياس لمباراة الملحق، بعد حصوله على المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، بينما يحتل الفريق المركز السادس في جدول الموسم الحالي برصيد 28 نقطة.

ويفتقد الفريق لجهود الفلسطيني أحمد شحدة أبو ناموس، لعدم اكتمال جاهزيته بسبب الإصابة، ما يعني خوضه المباراة بثلاثة لاعبين أجانب، على اعتبار أن أبو ناموس هو الآسيوي الوحيد في قائمة بني ياس.

في المقابل، تتشابه ظروف ناساف الأوزبكي مع بني ياس، في طموحه التأهل لدور المجموعات، بعد أن ظهر الفريق للمرة الأخيرة في 2012 أيضاً، ويحتل الترتيب التاسع في الدوري الأوزبكي، وتعادل 1-1 مع ميتالبورج، في آخر ظهور محلي.

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