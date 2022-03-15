الهولندي ماكيلي.. فن إدارة المباريات

المصدر: دبي - العوضي النمر

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قدم الحكم الهولندي داني ماكيلي، الذي أدار كلاسيكو العاصمة بين الوحدة والعين، في الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، درساً في فن إدارة المباريات، بعد أن ظهر بمستوى طيب ولياقة جيدة، وتمركز صحيح، وساعده على أداء مهمته تركيز لاعبي الفريقين على الأداء دون الاعتراض على أي قرار له، وسمح باستمرار اللعب في حالات عدة مع إتاحة الفرصة للاعبين، ما زاد من الزمن الفعلي للمباراة، ولكن يؤخذ عليه عدم استخراج البطاقات الصفراء في بعض حالات اللعب العنيف، وشهدت المباراة إلغاء هدف للوحدة بسبب وجود مخالفة ضد حارس العين خالد عيسى، كما طالب الوحدة بركلة جزاء ولكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة نظراً لأن الاحتكاك طبيعي.

كما شهدت الجولة التاسعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، أداء دون المستوى من بعض قضاة الملاعب، من خلال ارتكاب عدد من الأخطاء المؤثرة في سير ونتائج المباريات، وكان هناك سلبية من حكام تقنية الفيديو في عدد من الحالات، سواء بعدم التدخل في بعض القرارات المهمة أو التدخل الخاطئ في عدد منها.

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