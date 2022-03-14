الحكام الدوليون والنخبة يشاركون في دورتي «الآسيوي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يشارك حكامنا الدوليون والمعتمدون من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقنية الفيديو وحكام النخبة الآسيوية في الدورتين التدريبيتين (AFC VAR) اللتين ينظمها الاتحاد الآسيوي خلال الأسبوع الحالي عبر تطبيق زووم. وشارك حكما الساحة صقر الزعابي، ومحمد عبيد خادم، والحكمان المساعدان الدوليان محمد أحمد الحمادي، وحسن المهري في الدورة الأولى التي تُقام فعالياتها على مدي يومين.

كما يستعد الحكام الدوليون عادل النقبي، وعمر آل علي، ويحيى الملا، سبت عبيد، وجاسم آل علي، وعلي راشد النعيمي للمشاركة في الدورة الآسيوية التنشيطية لتقنية الفيديو للفترة 16 إلى 18 من الشهر الحالي.

وتأتي هذه الدورات التدريبية لتقنية حكم الفيديو المساعد ضمن برنامج إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي لرفع مستوى الحكام في آسيا، وتحديداً حاملي الشارات الدولية لتقنية الفيديو والحكام النخبة، لتعزيز معارفهم ببروتوكول التقنية من خلال استخدام أجهزة محاكاة لحالات تحكيمية في الدوريات العالمية، والتي تطلبت تدخل الـ (VAR)، والوقوف على مدى صحة تلك القرارات التي تم اتخاذها وفقاً لكل حالة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد نظم عدداً من الدورات التدريبية المتعلقة بالتقنية عبر الاتصال المرئي عن بعد، حيث كانت المرة الأولى في شهر أغسطس 2020 حين عقدت فعاليات أولى تلك الدورات بمشاركة 104 من مسؤولي مباريات النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا في العام ذاته.

من جهة أخرى، عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صالح المرزوقي مُقيّماً لطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة فريقي التعاون السعودي والجيش السعودي المقرر إقامتها الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2022.

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