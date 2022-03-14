دوري أدنوك يُستأنف 3 أبريل والختام 27 مايو

المصدر: ( دبي- العوضي النمر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنتظر رابطة المحترفين إصدار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم روزنامته خلال الفترة المقبلة، التي يتم فيها تحديد مواعيد ارتباطات المنتخبات والأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، لوضع جدول المباريات المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين، الذي توقف بعد الجولة 19، لظروف مباريات المنتخب ومشاركة الأندية في دوري الأبطال.

وعلم «البيان الرياضي» بوجود مقترح مبدئي باستئناف الدوري 3 أبريل المقبل بالجولة 20 مع إقامتها على ثلاثة أيام، نظراً لارتباط أنديتنا في «أبطال آسيا»، على أن تقام الجولة 21 يوم 21 أبريل، ويختتم الدوري 27 مايو المقبل. ويراعي جدول المباريات مواعيد نهائي الكأس الغالية، ومباراة المنتخب الترجيحية في حال تأهله للدور المقبل من تصفيات المونديال عبر المركز الثالث بمجموعته، ونهائي كأس الرابطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز