«النواخذة» يعزز صدارته لـ«الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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عزز دبا الفجيرة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوزه أمس، على مصفوت 2 - 1 في الجولة 23، ورفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن مطارده العربي، وأحرز ثنائية «النواخذة» البرازيلي ديغو سيلفا في الدقيقتين 52،57 وسجل للخاسر راشد علي بالدقيقة 74، وفاز الحمرية على مسافي 4 - 1، وأحرز الرباعية جواو بريرا وعبد الرحمن محمد وجيلمار وفينسيوس وللخاسر عبد الله راشد ووصل الحمرية إلى 46 نقطة، وتغلب الفجيرة على الذيد 2 - 1، والتعاون على غلف إف سي 2 - 0.

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