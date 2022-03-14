بني ياس يفتقد أبو ناموس أمام ناساف

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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يفتقد بني ياس، مهاجمه الفلسطيني أحمد شحدة أبو ناموس، في مواجهة ناساف الأوزبكي، المقررة غدا، في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويختتم «السماوي» تدريباته اليوم على ملعبه بالشامخة، ويسعى مدرب الفريق، إيسايلا، لاستثمار الفوز الأخير على النصر، من أجل عبور ناساف.

من جهة أخرى، وصلت بعثة ناساف، أمس، إلى الدولة عبر مطار دبي، وتوجهت إلى مقر الإقامة في أبوظبي، خاض الفريق أول تدريباته على الملعب الرئيس لاستاد بني ياس، فيما يخوض مرانه الأخير في السادسة اليوم على ملعب المباراة.

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