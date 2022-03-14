الجولة 19.. لغز الاستحواذ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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لا يزال الاستحواذ لغزاً يبحث عن إجابة في دوري أدنوك للمحترفين، مع نهاية الجولة 19، والتي شهدت ضياع النقاط من أندية عجمان بالخسارة من الشارقة 1 - 2، وخورفكان من الإمارات 1 - 2، وشباب الأهلي من الوصل 0 - 2، وتعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الظفرة 2-2، رغم نسب استحواذها العالية لمبارياتها.

وحتى الجزيرة صاحب أعلى نسبة استحواذ في هذه الجولة بـ71.8% أمام العروبة، حقق فوزاً صعباً 1-0، فيما تناسقت نسبة الاستحواذ مع النتيجة، في مباراة بني ياس وضيفه النصر، باستحواذ صاحب الأرض بنسبة 65.3%، ليحقق الفوز 2 - 1، وجاءت نسبة الاستحواذ متقاربة ومتوقعة بين الوحدة والعين، في «الكلاسيكو» الذي حسمه العين لصالحه 1 - 0، بعدما دانت له السيطرة بنسبة 51.8%.

نجاح

وأكد خالد عبيد لاعب النصر السابق، أن الهدف من نسب السيطرة العالية، إرهاق الخصم أو فتح الثغرات عندما يلعب المنافس بطريقة الدفاع المتكتل، وأشار إلى أن هناك شروطاً لتحقيق الاستحواذ الناجح في المباريات، وأهمها وجود الهداف بالفطرة لدى النادي صاحب نسبة الاستحواذ الأعلى، أو وجود المهاجم الوهمي أو صانع الألعاب الذي يمتلك القدرات الفنية العالية والقادر على المراوغة الناجحة في منطقة دفاع الخصم، والأخير لم نره في ملاعب الإمارات، منذ رحيل ايفرتون ريبيرو عن شباب الأهلي، وايغور كوناردو عن الشارقة.

وقال: «نحتاج في ملاعبنا إلى رأس الحربة كثير الحركة أو المهاجم الوهمي القادر على المراوغة واستغلال المساحات الخالية في دفاعات المنافس، كما نرى الآن في الكثير من الملاعب الأوروبية، مثل ألفارو نيغريدو، لاعب النصر السابق، والذي كان يجيد القيام بدور المهاجم الوهمي، لأنه تعود على اللعب بهذه الطريقة في الملاعب الأوروبية، ولكن هذا الأمر نفتقده حالياً في ملاعبنا، لأن المفترض أن يتم التعاقد مع اللاعبين وفق فكر وخيارات المدرب».

لم تشهد المقدمة تغييراً على ترتيب المراكز الخمسة الأولى، بعد تعزيز العين لصدارته بوصوله إلى 46 نقطة، ولكنه وسع الفارق إلى 7 نقاط مجدداً بينه وبين الوحدة في المركز الثاني، وحافظ الشارقة مؤقتاً على المركز الثالث برصيد 36 نقطة، حتى غدٍ الثلاثاء، حيث يخوض الجزيرة صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة، مباراته المؤجلة مع اتحاد كلباء، وظل شباب الأهلي خامساً برصيد 30 نقطة، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي في دوري هذا الموسم.

ترتيب

في ترتيب أندية المنطقة الدافئة، حافظ بني ياس واتحاد كلباء على ترتيبهما في المركزين السادس والعاشر برصيد 28 و20 نقطة بالترتيب، بينما قفز الوصل إلى السابع بوصوله إلى 26 نقطة، وتراجع عجمان والنصر إلى المركزين الثامن والتاسع بتوقف رصيد كل منهما عند 25 نقطة. كما ارتفعت حرارة الصراع على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد فوز الإمارات، وتعادل الظفرة، وخسارة العروبة وخورفكان.

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