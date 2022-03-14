28 لاعباً في أول تجمع لـ «الأبيض» مع أروابارينا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره في دبي اليوم استعدادا لملاقاة العراق 24 الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات المونديال، وتحت إشراف المدرب الأرجنتيني أروابارينا في أول مهمة له مع المنتخب، وتضم القائمة النهائية لـ « الأبيض» 28 لاعباً هم خالد عيسى، محمد الشامسي، ماجد ناصر، بندر الأحبابي، محمود خميس، عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، خالد الهاشمي، شاهين عبدالرحمن، محمد البلوشي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، عبدالله النقبي، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، ماجد راشد، كايو كانيدو، خليل إبراهيم، حارب عبدالله، يحيى الغساني، علي صالح، تيغالي، علي مبخوت، سلطان عادل، وتم اختيار القائمة من بين 41 لاعباً، وخلت القائمة من علي خصيف، عادل الحوسني، محمد برغش، أحمد جميل، عبدالله إدريس، خالد الظنحاني، يحيى نادر، أحمد برمان، بلال يوسف، حسين مهدي، محمد جمعة، زايد العامري، خالد باوزير.

فيما ينضم لاعبو الشارقة وبني ياس للمعسكر بعد انتهاء مشاركة الفريقين في مباراتي الملحق الآسيوي حيث يلعب غداً الشارقة مع الزوراء العراقي، وبني ياس مع ناساف الأوزبكي.

ويستهل الجهاز الفني الجديد تجمع اليوم بلقاء مع اللاعبين لشرح أهمية المباراتين المقبلتين، اللتين تتطلبان مزيداً من العمل والتركيز وسيخوض المنتخب مرانه اليومي على ملعب النصر، حتى موعد المغادرة إلى بغداد 22 الجاري.

وشهدت الفترة الماضية عقد الجهاز الفني للمنتخب اجتماعات مع مدربي الأندية وحضوره جانباً من الحصص التدريبية والمباريات في مختلف المسابقات بهدف متابعة الاعبين والتنسيق مع الأجهزة الفنية والطبية للأندية حول برنامج إعداد الدوليين، كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مدربي المنتخبين الأولمبي والشباب.

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