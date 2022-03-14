63 %: 10 أيام غير كافية لتجهيز منتخبنا للعراق

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يبدأ منتخبنا الوطني الأول اليوم، تجمعه لمدة 10 أيام فقط، استعداداً لمواجهتي مضيفه المنتخب العراقي وضيفه منتخب كوريا الجنوبية يومي 24 و29 الجاري، في آخر جولتين بتصفيات المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويتطلع «الأبيض» إلى حسم المركز الثالث الذي يحتله حالياً، والمؤهل لخوض الملحق الآسيوي، والمؤهل بدوره إلى الملحق العالمي للمونديال.

ورأى 63% مقابل 37% من إجمالي المشاركين في التصويت، أن تجمع المنتخب لمدة 10 أيام مع الأرجنتيني أروابارينا، غير كاف قبل لقاء العراق، وذلك بعدما أعتبر 70% مقابل 30% من المشاركين عبر موقع «البيان»، و56% مقابل 44% من المشاركين بالتصويت عبر حساب «البيان الرياضي» في «تويتر»، أن هذا الوقت غير كاف لتحضير «الأبيض» بشكل كاف قبل لقاء «أسود الرافدين».

خبرة

ورأى عبد الرحمن محمد نجم منتخبنا السابق، أن 10 أيام غير كافية، خاصة إذا كان المدرب جديداً، ولم يسبق له العمل مع «الأبيض»، وحتى إذا كان يمتلك الخبرة الكافية بالعمل مع الكرة الإماراتية من خلال تدريب عدد من أندية الدولة، وكان الأفضل منح المدرب فترة تجمع أطول، مع خوض مباراة ودية، حتى ينسجم اللاعبون أكثر مع فكره التدريبي وطريقة لعبه.

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