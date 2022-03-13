«أبيض الصالات» يستعد في البطائح لتصفيات آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انتظم منتخب الإمارات الوطني لكرة قدم الصالات في تدريباته بصالة نادي البطائح ضمن معسكره الداخلي الذي يستمر حتى 27 الجاري استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية لمنطقة غربي آسيا التي تستضيفها الدولة في الفجيرة من 5 إلى 7 أبريل المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2023 في دولة الكويت، وتضم قائمة منتخبنا في المعسكر 16 لاعباً وهم أحمد الحوسني، محمد فدعق (الظفرة) حسن الحنطوبي، عبدالله الحوسني، عمر النقبي، خالد الشوكة (خورفكان) راشد عبيد (دبا الحصن) عبدالله عبدالمجيد (اتحاد كلباء) حمد حسن، عمر جمعة (البطائح) محمد عبيد، عبدالله الفلاسي، عبدالله الخمري، عمر الفهيم، خالد حارب، سعيد جاسم (النصر).

وأشار خميس الشامسي المشرف العام على منتخبات الصالات إلى أن التجمع سيشهد خوض المنتخب تجربتين وديتين أمام فريق الكويت يومي 19 و21 الجاري، وأن التحضيرات النهائية لمنتخبنا ستنطلق في 28 منه، بمعسكر في الفجيرة، وخوض مباراة ودية أمام منتخب اليابان 30 الجاري.

وكانت قرعة التصفيات الآسيوية أوقعت منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم البحرين والعراق، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية وعُمان وفلسطين ولبنان.

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب العراق 5 أبريل المقبل، ويلعب مع البحرين في اليوم التالي.

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