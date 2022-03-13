10 مشاهد بارزة سيطرت على «كلاسيكو» العنابي والزعيم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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ابتسم «الكلاسيكو» للعين، الذي نجح في حسم نتيجته بهدف نظيف سجله الهداف لابا كودجو، ليعزز «الزعيم» من صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، ويبتعد بفارق النقاط عن ملاحقه الوحدة بـ 7 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وجاءت أحداث القمة ساخنة سواء على مدار التسعين دقيقة أو ما بعدها ستظل عالقة لمدة طويلة في الأذهان، في واحدة من أقوى المباريات بين الفريقين منذ سنوات.

وتستعرض «البيان الرياضي» أبرز 10 مشاهد وأحداث شهدها «الكلاسيكو» المثير بين الوحدة والعنابي فيما يلي:

1 - زخم جماهيري

أعاد «الكلاسيكو» الزخم الجماهيري للمدرجات في دوري أدنوك بعد أن شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً بلغ أكثر من 15 ألف متفرج، إذ جاء الحضور الجماهيري في قمة الوحدة والعين ليكون الأكبر في الموسم الحالي، وشكلت الجماهير لوحة رائعة في مدرجات استاد آل نهيان بعدما حضرت للملعب قبل أكثر من ساعتين على بداية اللقاء، وحرصت على ترديد الأهازيج والهتافات للاعبين قبل وأثناء المباراة.

2 - أحداث مؤسفة

جاءت الأحداث التي صاحبت نهاية المباراة لتسيطر على المشهد الذي رغم روعته قبل وأثناء المباراة إلا أن الصورة لم تكتمل في أعقاب نهاية اللقاء بعد أن تطورت الأمور وشهدت أحداثاً ساخنة ومؤسفة في أرضية الملعب التي شهدت نزول عدد كبير من الجماهير واشتباكات فيما بينها وبين اللاعبين، واشتباكات أخرى بين عدد من لاعبي الفريقين تسببت في إفساد جمالية «الكلاسيكو» الذي بعيداً عما حدث في نهايته إلا أنه جاء ممتعاً وقوياً من الناحية الفنية بين الفريقين.

3 - عصبية «سمعة»

سيطرت العصبية والغضب على قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، عقب نهاية المباراة، رغم ما هو معروف عنه من هدوء وخبرة كبيرة، وذلك على خلفية احتفالات لاعبي العين، إذ جاءت تصريحات «سمعة» عنيفة منتقداً احتفال أحد لاعبي العين (خالد عيسى)، ورفضه لاستفزاز جمهور الوحدة من جانب لاعبي المنافس عقب الخسارة.

4 - إنذار وحيد

رغم سخونة الكلاسيكو إلا أن الأداء التحكيمي للمباراة بقيادة الحكم الهولندي داني ماكيلي جاء أكثر من ممتاز، وأدار الطاقم التحكيمي المباراة بصورة رائعة، ويكفي القول إن المباراة ورغم أحداثها لكنها لم تشهد سوى بطاقة صفراء وحيدة حصل عليها عبدالله الكربي ظهير أيمن الوحدة، ولم يستعن الحكم بتقنية الفيديو على الإطلاق طوال التسعين دقيقة.

5 - لابا الهداف

واصل لابا كودجو مهاجم وهداف العين تألقه بهدف الفوز الذي أحرزه قبل 8 دقائق من نهاية المباراة، ليعزز من صدارته لقائمة هدافي الدوري بعد مرور 19 جولة، ووصوله للهدف رقم 18 في المسابقة في الموسم الحالي، ورفع رصيده من الأهداف مع العين إلى 50 هدفاً منذ انضمامه لـ «الزعيم» قبل ثلاث سنوات، وبات هداف العين في مواجهات الوحدة على ملعب «العنابي» بـ 4 أهداف.

6 - خالد عيسى

شهدت المباراة تألقاً لافتاً لحارس العين، خالد عيسى، الذي نجح في الحفاظ على الفوز لفريقه، إذ كان أحد أبرز لاعبي «الزعيم» في المباراة بتصدياته المؤثرة خصوصاً في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي شهدت تصديه لأكثر من فرصة محققة من لاعبي الوحدة، وكان عنصراً مؤثراً في تحقيق العين للنقاط الثلاث.

7 - الابتعاد بالصدارة

أسهم فوز العين في «الكلاسيكو» بتعزيز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، وابتعاده عن ملاحقه الرئيس الوحدة بفارق 7 نقاط في أهم مباريات الفريقين في الموسم الحالي، إذ قرب الفوز العين كثيراً من تحقيق لقب الدوري الرابع عشر في تاريخه.

8 - تفوق عيناوي

واصل العين بفوزه على الوحدة في مباراة أول من مس تفوقه التاريخي على الوحدة في مواجهات الفريقين، ليرفع انتصاراته أمام الوحدة إلى 35 انتصاراً، مقابل 21 للوحدة، فيما رفع رصيد انتصاراته أمام العنابي منذ بداية عهد الاحتراف في موسم 2008-2009 إلى 14 انتصاراً مقابل 6 للوحدة وحضر التعادل في 6 مباريات. وبفوز العين على الوحدة في ملعب آل نهيان استمر «الزعيم» كذلك في تفوقه على ملعب منافسه، إذ لم يحقق الوحدة الفوز على العين على ملعبه في الدوري سوى مرة واحدة في آخر 7 سنوات.

9 - احتفالية المترو

احتفل لاعبو العين بالفوز عقب المباراة بالطريقة نفسها التي اعتاد بها الوحدة الاحتفال بانتصاراته والمعروفة باحتفالية مترو العاصمة، إذ نفذ اللاعبون الاحتفالية نفسها في أرضية الملعب أمام جماهيرهم عقب نهاية المباراة مباشرة.

10 - تكريم فرسان الإرادة

شهدت استراحة بين الشوطين تكريم إدارة الوحدة لعدد من لاعبي ولاعبات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومنتخب الإمارات المتوجين بوصافة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي أقيمت في البحرين.

وكرم الوحدة سارة الجنيبي التي حصدت 3 ميداليات ذهبية وزياد الحارثي وزايد عبدالله الأنصاري وعبدالله شهاب وأحمد خميس البلوشي، الذين حصل كل منهم على ميدالية برونزية.

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