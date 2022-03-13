الروح الإيجابية تختتم بطولة المدارس الخاصة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، البطولة الأولى للمدارس الخاصة، التي نظمتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واستضافته مدرسة دبي الوطنية البرشاء على ملاعبها، بمشاركة أكثر من مائة لاعب يمثلون ثماني مدارس أجنبية وعربية.

وفي أجواء تنافسية حماسية بين الفرق المشاركة، حصدت مدرسة دبي الوطنية البرشاء، المركز الأول، ونالت مدرسة المواكب البرشاء المركز الثاني، في حين حصل فريق مدرسة الأهلية الخيرية دبي على المركز الثالث، ونال فريق مدرسة المواكب القرهود كأس الروح الإيجابية، وحصد الطالب سعيد أحمد المري من مدرسة دبي الوطنية كأس أفضل لاعب للبطولة، والطالب محمد ناصر، أفضل حارس، في حين جاء كل من اللاعب قيس الصفدي من مدرسة المواكب البرشاء، وأحمد باسم من مدرسة الوطنية البرشاء، على كأس هداف البطولة برصيد ٦ أهداف لكل منهم.

يُذكر أن مبادرة الروح الإيجابية تهدف للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

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