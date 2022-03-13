نادي دبي يتوج بلقب دوري كرة الصالات لذوي الإعاقة السمعية

المصدر: وام

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أحرز فريق نادي دبي المركز الأول ليتوج بلقب دوري كرة الصالات لذوي الاعاقة السمعية للموسم الرياضي الحالي، فيما حل نادي الثقة للمعاقين بالمركز الثاني، ونادي أبوظبي بالمركز الثالث وذلك مع ختام مباريات الموسم.

وقام ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية وعبدالله الحميدان الامين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعبد الله أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، بتتويج الفريق الفائز باللقب.

وأشاد ذبيان سالم المهيري بمستوى منافسات البطولة، من مختلف الفرق المشاركة، معتبرا انها فرصة لكشف المواهب الإماراتية من أصحاب الهمم من أجل الاهتمام بهم وتطوير مهاراتهم.

كما أثنى عبدالله أهلي على نجاح النسخة الحالية من المسابقة، معربا عن أمله في زيادة عدد الفرق المشاركة من أجل توسيع قاعدة ممارسة اللعبة لأصحاب الهمم.

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